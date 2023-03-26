إدارة شباب بلوزداد توضّح بخصوص دوخة

فندت إدارة شباب بلوزداد، الإشاعات التي تم تداولها حول قرار إحالة الحارس عز الدين دوخة على المجلس التأديبي.

وقالت إدارة “الشباب” في بيان لها على صفحتها الرسمية: “تبعا للأخبار المتداولة بخصوص قرار إحالة الحارس “عز الدين دوخة ” أمام المجلس التأديبي للفريق بسبب عدم قبوله البقاء في كرسي الاحتياط”.

وأضافت: “بهدف تنوير الرأي العام، تفند إدارة فريق شباب بلوزداد الخبر، مؤكدةً أن اللاعب “عز الدين دوخة” غاب عن التدريبات بسبب الإصابة لا غير، والحارس استأنف التدريبات رفقة المجموعة “.

وقالت إدارة الشباب في الأخير أن عز الدين دوخة “مِثال اللاعب الجدي المُنضبط مع الفريق ويعتبر مثال يقتدى به”.