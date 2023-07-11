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رياضة

إدارة شباب قسنطينة لا تهتمّ بِانتصارات فئة الأواسط!

علي بهلولي
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إدارة شباب قسنطينة لا تهتمّ بِانتصارات فئة الأواسط!
ح.م
فريق شباب قسنطينة لِفئة أقلّ من 21 سنة.

أحرز فريق شباب قسنطينة لِصنف أقلّ من 21 سنة للمرّة الثالثة على التوالي، لقب البطولة الوطنية لِهذه الفئة.

ويتصدّر رديف شباب قسنطينة لائحة ترتيب بطولة هذه الفئة بِرصيد 70 نقطة، مُتقدّما بِفارق 11 نقطة عن الوصيف شباب بلوزداد، قبل جولة واحدة عن إسدال الستار. وهو الترتيب الذي يمنح فريق “السّنافر” لِأقلّ من 21 سنة لقب البطولة، بعد تتويجَين مُماثلَين عامَي 2021 و2022.

واللافت أن قائمة لاعبي فريق شباب قسنطينة لِصنف الأكابر نسخة 2022-2023، تضمّ 6 لاعبين فقط وُلدوا بِولاية قسنطينة، من أصل 26 لاعبا مُسجّلا في لائحة النادي وبِترسيم من رابطة الكرة المُحترفة. فلماذا لا تعتمد إدارة فريق الأخضر والأسود على الخز|ّان الذي لا ينضبّ لِفئة الأواسط، والدليل أنه أثبت كفاءته وحاز 3 ألقاب بطولة متتالية، وأكثر من صنف الأكابر الذي يحوز لقبَين فقط في تاريخه؟

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