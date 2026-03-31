إدارة شبيبة القبائل تتّخذ هذا القرار

ح.م
جوزيف زينباور.

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء الثلاثاء، عن قرار هام لِفريقها الكروي.

وبِصفة رسمية، قرّرت إدارة الشبيبة فسخ عقد المدرب جوزيف زينباور، ومساعده دراغان بالييتش.

وكان التقني الألماني جوزيف زينباور قد استهلّ مهامه في أواخر جانفي 2025.

واتّفقت إدارة “الكناري” مع المدرب زينباور ومساعده، على منح كل واحد منهما أجرة شهرَين. وقدّمت لهما تشكراتها، كما أعربت عن الأمل في أن يُوفّقا في بقية المشوار.

هذا وعيّنت إدارة نادي شبيبة القبائل التقني رابح بن صافي مدربا مؤقّتا لِفريق الأكابر، ريثما تنتدب البديل والدائم.

وكان رابح بن صافي يُدرب أواسط الشبيبة، منذ أوت 2025.

ويشغل فريق شبيبة القبائل المرتبة الثامنة، قبل تسع جولات عن انتهاء البطولة الوطنية، ناهيك عن الخروج من سباقَي كأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا. وهو سبب فسخ عقد المدرب زينباور.

مقالات ذات صلة
توبة يردّ على المزاعم التي نُسبت إليه

توبة يردّ على المزاعم التي نُسبت إليه

بن ناصر وبن طالب تواجدهما في المجموعة ضروري

بن ناصر وبن طالب تواجدهما في المجموعة ضروري

6 أندية تُطارد دوليا جزائريا وسعره بلغ 46 مليون أورو

6 أندية تُطارد دوليا جزائريا وسعره بلغ 46 مليون أورو

“الكاف” تعلن تغييرات جذرية في قوانين التحكيم بعد فضيحة نهائي “كان” المغرب

“الكاف” تعلن تغييرات جذرية في قوانين التحكيم بعد فضيحة نهائي “كان” المغرب

تنظيم الدورة الرابعة حول الإنعاش القلبي

تنظيم الدورة الرابعة حول الإنعاش القلبي

نحو عودة أحمد قندوسي إلى البطولة المصرية

نحو عودة أحمد قندوسي إلى البطولة المصرية

