إدارة شبيبة القبائل تُنهي مهام زافور

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء السبت، عن إقالة المدير الرياضي للفريق إبراهيم زافور.

وكان إبراهيم زافور قد استهلّ مهامه في هذه الوظيفة، شهر ماي من العام الماضي. عِلما أن صاحب هذا المنصب يعتني – إلى حدّ كبير – بِانتدابات اللاعبين.

وبعد أن تقدّمت بِتشكّراتها لِزافور، تركت إدارة نادي “الكناري” في بيان لها الانطباع بِان سلبية النتائج المُسجّلة في الفترة الأخيرة، وراء هذا القرار.

ومُني فريق شبيبة القبائل بِثلاث هزائم في المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة، كما عجز عن تذوّق حلاوة الفوز في المواجهات الرّسمية الخمس الأخيرة، وودّع سباق كأس الجمهورية مُبكّرا من الدور الـ 32.