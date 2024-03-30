-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة شبيبة القبائل تُنهي مهام زافور

الشروق الرياضي
  • 84
  • 0
إدارة شبيبة القبائل تُنهي مهام زافور
ح.م
إبراهيم زافور.

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء السبت، عن إقالة المدير الرياضي للفريق إبراهيم زافور.

وكان إبراهيم زافور قد استهلّ مهامه في هذه الوظيفة، شهر ماي من العام الماضي. عِلما أن صاحب هذا المنصب يعتني – إلى حدّ كبير – بِانتدابات اللاعبين.

وبعد أن تقدّمت بِتشكّراتها لِزافور، تركت إدارة نادي “الكناري” في بيان لها الانطباع بِان سلبية النتائج المُسجّلة في الفترة الأخيرة، وراء هذا القرار.

ومُني فريق شبيبة القبائل بِثلاث هزائم في المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة، كما عجز عن تذوّق حلاوة الفوز في المواجهات الرّسمية الخمس الأخيرة، وودّع سباق كأس الجمهورية مُبكّرا من الدور الـ 32.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله مساعد مدرب بلوزداد بعد التأهل في الكأس

هذا ما قاله مساعد مدرب بلوزداد بعد التأهل في الكأس

بِالفيديو: طرد سليماني

بِالفيديو: طرد سليماني

بن سبعيني يُخاطب جمهوره

بن سبعيني يُخاطب جمهوره

جديد بِخصوص ديلور

جديد بِخصوص ديلور

بِالفيديو: فتح تحقيق بِخصوص هذه المباراة في البطولة الوطنية

بِالفيديو: فتح تحقيق بِخصوص هذه المباراة في البطولة الوطنية

بيتكوفيتش مطالب بـ “اختراع” دفاع جديد لـ “الخضر”

بيتكوفيتش مطالب بـ “اختراع” دفاع جديد لـ “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد