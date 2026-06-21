إدارة شتوتغارت تتّخذ هذا القرار بِشأن بوعناني

اتّخذت إدارة نادي شتوتغارت الألماني قرارا، يتعلّق بِلاعبها الدولي الجزائري الشاب بدر الدين بوعناني.

وكان بدر الدين بوعناني قد التحق بِفريق شتوتغارت في صيف 2025، قادما من نادي نيس الفرنسي لِمدّة خمسة مواسم.

وقال التقني سيباستيان هونيس مدرب فريق شتوتغارت عن لاعبه بوعناني: “كانت توقّعاتنا مختلفة. جاء الجناح البالغ من العمر 21 سنة إلى البطولة الألمانية، لِينضم إلى فريق يضم لاعبين جيّدين. ومع كل هذا النجاح، لم يستطع حجز مقعد أساسي دائم في الخط الأمامي. إنه وضع صعب بِالنسبة له”. في إشارة إلى أن الدولي الجزائري انْتُدب لِحيازته مواهب جديرة بِالتثمين، لكنه لم يستطع تفجيرها في نادي شتوتغارت، والتعويل عليه كمفتاح رئيسي لِتكتيك الهجوم.

ولعب بوعناني 28 مباراة رسمية بِزي نادي شتوتغارت، وسجّل هدفَين، كما وزّع مثلهما من التمريرات.

ومع ذلك، أكد المدرب هونيس في أحدث تصريحات نشرتها صحيفة “كيكر” الألمانية، بِأن إدارة النادي تُجدّد الثقة في اللاعب بوعناني، وسيكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتموقع فريق شتوتغارت رابعا في لائحة ترتيب “البوندسليغا” للموسم المُنقضي، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.