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رياضة
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إدارة غالاتسراي تعطل انتقال فيغولي إلى أولمبياكوس

توفيق عمارة
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إدارة غالاتسراي تعطل انتقال فيغولي إلى أولمبياكوس

لم يتضح مستقبل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي، لحد الساعة رغم تحديد إدارة النادي الأصفر والأحمر لمصير لاعبها بتسريحه خلال الميركاتو الصيفي الحالي عاما واحد قبل انتهاء عقده، لسببين رئيسيين، الأول لتفادي رحيله مجانا الصيف المقبل والثاني لتراجع مستوياته الفنية الموسم الماضي.

وكان فيغولي قرّر هو أيضا الرحيل عن النادي هذا الصيف، بعد أن تأثر برحيل صديقه الدولي المغربي، يونس بلهندة، بقرار انضباطي من إدارة نادي غالاتسراي، وهو الأمر الذي كان وقعه كبيرا على فيغولي الذي يريد تفادي مصير مماثل، خاصة في ظل توتر علاقته مع مسؤولي النادي التركي، وقالت صحيفة “حريات” التركية في تقرير لها بخصوص مستقبل النجم الجزائري، إن مسألة انتقاله إلى نادي أولمبياكوس اليوناني تعطلت لأسباب مالية بحتة، وكان النادي اليوناني أول فريق يقدم عرضا رسميا لإدارة نادي العاصمة اسطنبول لشراء عقد نجمها الجزائري، نفس المصدر كشف بأن إدارة غالاتسراي رفضت العرض المالي لنادي أولمبياكوس، على اعتبار أنه لم يتجاوز حدود 1.5 مليون يورو، ووصفته بغير المجدي لأنها لا تريد مبلغا أقل من 3 ملايين يورو رغم تبقي موسم واحد في عقد فيغولي، وهذا من أجل تمويل صفقاتها الجديدة الخاصة بالموسم المقبل.

إلى ذلك، تابعت “حريات” التأكيد بأن مسؤولي نادي أولمبياكوس سيتقدمون بعرض مالي جديد خلال الساعات المقبلة، لكنه لن يصل إلى طموحات مسؤولي غالاتسراي، وفي حال رفضهم لهذا العرض، فإن أولمبياكوس، حسب الصحيفة التركية، سيبحث عن لاعب آخر لحسم سوق تحويلاته الصيفية مبكرا.

يجدر الذكر، أن لاعب وستهام الإنجليزي السابق انضم إلى غالاتسراي صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2022، ونجح خلال تجربته مع النادي في الفوز بالدوري التركي في مناسبتين وكأس تركيا مرة واحدة وكأس السوبر التركي مرة واحدة أيضا، حيث شارك في 132 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 27 هدفا آخر.

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