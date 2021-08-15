إدارة غالاتسراي تفاوض فيغولي من أجل تخفيض راتبه

تمهيدا لبقائه في الفريق

يحضر رئيس نادي غالاتسراي التركي، بوراك يلماز، للاجتماع مع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، من أجل إقناعه بتخفيض راتبه السنوي عقب تأكد بقائه في النادي إلى غاية نهاية عقده الصيف المقبل، بتوصية من المدرب، فاتيح تيريم، وبعد رفض النجم الجزائري لكل العروض التي وصلته في فترة سابقة.

وكان فيغولي دخل في خلاف حاد مع إدارة غالاتسراي، التي كانت تريد التخلص منه بحجة عدم قدرتها على الالتزام بتسديد راتبه السنوي الكبير المقدر بـ3.8 مليون يورو (يصل إلى 4.1 مليون يورو بالمتغيرات)، وطلبت من المدرب فاتيح تيريم إبعاده من حساباته، لكن الإمبراطور نفذ هذا الطلب لفترة قبل أن يعيد فيغولي، الذي تألق بشكل لافت في اللقاء الأوروبي الأخير أمام نادي سان جونستون الاسكتلندي.

وقال موقع “سبوركس” التركي، إن رئيس غالاتسراي يستعد للقاء فيغولي خلال الساعات المقبلة من أجل التفاوض على تخفيض راتبه، تمهيدا لبقائه في صفوف النادي، مشيرا إلى أن بوراك يلماز سيقترح على النجم الجزائري تخفيض راتبه إلى 2.5 مليون يورو، وهو المبلغ المتواجد ضمن حدود قدرة إدارة النادي التركي المالية، ولو أن إقناع فيغولي سيكون صعبا جدا، لأنه سيضطر لتخفيض راتبه بحوالي 40 بالمائة، ويأتي موقف إدارة النادي التركي استنادا إلى المحادثة الصريحة التي جمعت بين تيريم وفيغولي، حيث أكد الأخير لمدربه بأنه يريد البقاء مع النادي الأصفر والأحمر واستكمال عقده، في وقت أبدى فيه الإمبراطور رغبة قوية في بقاء نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق لحاجته الماسة لخدماته وخبرته، ما دفعه إلى الضغط على إدارة النادي لإيجاد صيغة تبقي لاعب الوسط في الفريق.