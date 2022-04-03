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رياضة

إدارة غلطة سراي غاضبة من فيغولي

الشروق الرياضي
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إدارة غلطة سراي غاضبة من فيغولي

كشف موقع “مينت” التركي، أن إدارة غلطة سراي غاضبة من سفيان فيغولي، لأن الإصابة التي لحقت به مع الخضر، ستجعله يغيب عما تبقى من الموسم الحالي، ما يعني عدم الحصول على جواب، حول مسألة تجديد عقده.

وتابع أن حقبة سفيان فيغولي انتهت فعليا مع غلطة سراي، لأنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي، بعدما فشلت المفاوضات، بالإضافة إلى حالة الغضب العارمة عند الفريق الطبي للفريق التركي، بسبب خوض اللاعب المباراة وهو مصاب. وأردف أن الجهاز الطبي لغلطة سراي قام بتوجيه رسالة مباشرة إلى نظيره في المنتخب الجزائري، يطالبه بعدم الاعتماد على خدمات سفيان فيغولي في مباراة الإياب ضد الكاميرون، بسبب الإجهاد البدني وتمزق من الدرجة الثانية في عضلة ظهره اليسرى.

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