إدارة فاسيل الليبيري تُحذّر المولودية

وجّهت إدارة نادي فاسيل الليبيري تحذيرا لِفريق مولودية الجزائر، وأكّدت أنها مستعدّة لِخطف بطاقة التأهّل من مخالب “العميد”.

ويتبارى الناديان مع بعضهما البعض في الـ 21 والـ 26 من سبتمبر المقبل، لِحساب الدور الأول من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الجديد. مع تنظيم شطر العودة بِالجزائر.

وفي برنامج تلفزيوني ليبيري نقلت تفاصيله الصحافة المحلية، قال كوه رئيس نادي فاسيل: “نحن أبطال، وهم (المولودية) أبطال، لذا لن يأتوا لِمواجهة فريق صغير في منروفيا”.

وأضاف: “نحن نادٍ كبير ومجهّزون بالكامل لاستضافتهم هنا قبل الذهاب إلى الجزائر”.

وتابع يقول: “هذه المباراة تتجاوز نطاق كرة القدم، إنها تهدف إلى إظهار قدرة ليبيريا على التألق من جديد في إفريقيا. هذا ما نناضل من أجله”.

واختتم رئيس نادي فاسيل يقول: “نريد نفس الحماس في سبتمبر. يستحق الليبيريون مشاهدة أبطالهم يلعبون على أرضهم”. وقالت الصحافة الليبيرية إن كوه يُشير إلى حفل غنائي نُظّم مؤخرا بِملعب المباراة، في إطار الاحتفال بِمناسبة وطنية، وشهد حضور 22 ألف متفرّج (الطاقة الاستعابية للملعب).

وتُجرى مباراة الذهاب بِملعب “صامويل كانيون” بِالعاصمة الليبيرية منروفيا، وهو منشأة رياضية معشوشبة اصطناعيا. خاض المنتخب الوطني فوق أرضيتها مواجهة فريق هذا البلد في سبتمبر 2024، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وفاز رجال فلاديمير بيتكوفيتش بِثلاثية نظيفة.