-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة فاسيل الليبيري تُحذّر المولودية

علي بهلولي
  • 149
  • 0
إدارة فاسيل الليبيري تُحذّر المولودية

وجّهت إدارة نادي فاسيل الليبيري تحذيرا لِفريق مولودية الجزائر، وأكّدت أنها مستعدّة لِخطف بطاقة التأهّل من مخالب “العميد”.

ويتبارى الناديان مع بعضهما البعض في الـ 21 والـ 26 من سبتمبر المقبل، لِحساب الدور الأول من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الجديد. مع تنظيم شطر العودة بِالجزائر.

وفي برنامج تلفزيوني ليبيري نقلت تفاصيله الصحافة المحلية، قال كوه رئيس نادي فاسيل: “نحن أبطال، وهم (المولودية) أبطال، لذا لن يأتوا لِمواجهة فريق صغير في منروفيا”.

وأضاف: “نحن نادٍ كبير ومجهّزون بالكامل لاستضافتهم هنا قبل الذهاب إلى الجزائر”.

وتابع يقول: “هذه المباراة تتجاوز نطاق كرة القدم، إنها تهدف إلى إظهار قدرة ليبيريا على التألق من جديد في إفريقيا. هذا ما نناضل من أجله”.

واختتم رئيس نادي فاسيل يقول: “نريد نفس الحماس في سبتمبر. يستحق الليبيريون مشاهدة أبطالهم يلعبون على أرضهم”. وقالت الصحافة الليبيرية إن كوه يُشير إلى حفل غنائي نُظّم مؤخرا بِملعب المباراة، في إطار الاحتفال بِمناسبة وطنية، وشهد حضور 22 ألف متفرّج (الطاقة الاستعابية للملعب).

وتُجرى مباراة الذهاب بِملعب “صامويل كانيون” بِالعاصمة الليبيرية منروفيا، وهو منشأة رياضية معشوشبة اصطناعيا. خاض المنتخب الوطني فوق أرضيتها مواجهة فريق هذا البلد في سبتمبر 2024، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وفاز رجال فلاديمير بيتكوفيتش بِثلاثية نظيفة.

مقالات ذات صلة
مستقبل الرويسات يدعم صفوفه بمدافع غاني

مستقبل الرويسات يدعم صفوفه بمدافع غاني

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

أبو تريكة يطالب “الفيفا” بسحب كأس العالم 2026 من أميركا

أبو تريكة يطالب “الفيفا” بسحب كأس العالم 2026 من أميركا

إيطاليون يرفضون مواجهة فريق بلادهم لإسرائيل تضامناً مع فلسطين

إيطاليون يرفضون مواجهة فريق بلادهم لإسرائيل تضامناً مع فلسطين

مقرّ جديد لِاتحادية كرة السلة

مقرّ جديد لِاتحادية كرة السلة

المنافس المونديالي لـ “الخضر” يُعيّن مدربا جديدا

المنافس المونديالي لـ “الخضر” يُعيّن مدربا جديدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد