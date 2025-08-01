إدارة فينورد تُغلّق الأبواب وتُكبّل حاج موسى

أعلنت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي في أحدث بيان لها، عن تمديد عقد لاعبها الدولي الجزائري أنيس حاج موسى حتى صيف 2030.

وكانت مدة العقد الأول قد بدأت في صيف 2024، وتنتهي في الـ 30 من جوان 2029.

ونقلت إدارة نادي فينورد روتردام على لسان حاج موسى (23 سنة) بعد تمديد العقد، قوله: “لا ينبغي لِأحد أن يُشكّك في النوايا أو فخري بِاللعب لهذا النادي بعد الآن. أعرف تماما ما لديّ في فينورد. منذ انضمامي إلى هنا قبل عام، قطعت خطوات عديدة في تطوير المستوى الفني. من المَرَافق إلى الجهاز الفني واللاعبين من حولي، كل شيء هنا يدفعني ويدفع بعضنا البعض إلى المستوى العالي. كل يوم هو فرصة جديدة للتطور. أبذل أقصى المجهودات لِتحقيق ذلك. لم أنتهِ بعد”.

وهكذا غلّقت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي الأبواب والنوافذ، في وجه مسؤولي فريق بنفيكا البرتغالي الذين أصرّو على انتداب المهاجم حاج موسى هذه الأيّام.

وفي الموسم المنقضي، خاض حاج موسى 43 مباراة رسمية بِزي نادي فينورد روتردام، وسجّل 11 هدفا، كما وزّع 6 تمريرات حاسمة.

وتنتظر أنيس حاج موسى وفريقه فينورد روتردام الهولندي منافسة رابطة أبطال أوروبا، بعد أقلّ من أسبوع من الآن.