إدارة لازيو تريد التخلص من فارس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة فريق لازيو الإيطالي تسعى للتخلص من الدولي الجزائري، محمد فارس، خلال فترة التحويلات الصيفية.

وذكر موقع “لا لازيو”، المقرّب من نادي العاصمة الإيطالية، بأن إدارة “الأزرق السماوي”، ترغب في بيع اللاعب وشراء عقد لوكا بيليغريني، الذي لعب في النادي خلال النصف الثاني من الموسم الفارط، قادما من جوفنتوس على سبيل الإعارة.

من جانب آخر، باشر وكيل أعمال اللاعب في البحث عن فريق لهذا الأخير، رافضا العرض المقدّم له من طرف نادي الوحدة السعودي، مفضّلا المواصلة في الدوريات الأوروبية.