إدارة ليستر “تزايد” لتسريح غزال وتبرز جشعها مرة أخرى

أنصار بشكتاش متخوّفون من ضياع نجمهم الأول

صدم نادي ليستر سيتي الانجليزي إدارة نادي بشكتاش التركي بسبب مطالبه المالية الكبيرة، من أجل بيع عقد النجم الجزائري، رشيد غزال، المتألق بشكل لافت مع النادي التركي هذا الموسم، بعد أن قاده للتتويج بالثنائية المحلية، مكررة مواقفها السابقة في ملفي تسريح النجمين الجزائريين السابقين، رياض محرز وإسلام سليماني، وتؤكد به جشعها المالي الذي قد يحرم غزال من فرصة الاستمرار في تألقه وحتى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان موقع “فاناتيك” التركي قال إن إمكانية احتفاظ نادي بشكتاش بغزال، دخلت خانة المستحيل حاليا بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من طرف إدارة ليستر سيتي، والتي وصلت حدود 16 مليون يورو، وهو المبلغ، يقول نفس المصدر، المتواجد خارج قدرات بشكتاش المادية وكل الأندية التركية الأخرى، خاصة في الفترة الحالية، مؤكدا بأن إدارة بشكتاش كانت قدمت في وقت سابق عرضا بـ4 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب الجزائري قبل أن تبدي استعدادها لرفعه إلى 5 ملايين يورو، لكن ذلك يبدو غير كاف لإرضاء نادي ليستر الذي رفع سقف مطالبه عاليا، فمن مبلغ 7 ملايين يورو الذي كان يريده قبل أشهر رفعه إلى مبلغ 16 مليون يورو، محاولا استغلال التوّهج الفني اللافت لنجم منتخب الجزائر هذا الموسم.

من جهة أخرى، ما زاد من تعثر المفاوضات بين إدارة الناديين، هو عدم التزام الأتراك بالاتفاق المسبق بينهما بخصوص تكاليف إعارة رشيد غزال في بداية الموسم الجاري، حيث أكد موقع “فاناتيك” بأن بشكتاش لم يسدد لحد الآن مبلغ 1.2 مليون يورو الذي طلبته إدارة ليستر شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن 150 ألف يورو أخرى تمثل العلاوات المترتبة عن لعب غزال لعدد كبير من المباريات وقيادته بشكتاش للتتويج بالثنائية في تركيا، وتسعى إدارة ليستر سيتي لاستغلال استعادة غزال لنجوميته الكروية من أجل الاستفادة من بيعه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، وهو الذي يتبقى له عام مع النادي الانجليزي، لا سيما في ظل تنافس عدة أندية للحصول على خدماته، وفي مقدمتها نادي موناكو الفرنسي فريقه السابق، التي تقول عدة مصادر إنه الأقرب للفوز بصفقة النجم الجزائري.

يجدر الذكر، أن غزال لعب 35 مباراة في مختلف المسابقات مع بشكتاش هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 18 هدفا آخر، كما توج بلقب الدوري التركي وكأس تركيا في انجاز تاريخي.