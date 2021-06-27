إدارة مانشستر سيتي تتراجع عن توظيف محرز في صفقة تبادلية

بخصوص ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين

رفضت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي توظيف الدولي الجزائري، رياض محرز، في صفقة ضم نجم توتنهام والمنتخب الانجليزي، هاري كين، في خطوة قد تكشف عن وجود نيّة لدى النادي السماوي في الإبقاء على قائد “الخضر” ضمن صفوفه الموسم المقبل، وكانت وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن تقديم إدارة المان سيتي لعرض رسمي لنادي توتنهام من أجل الحصول على خدمات هاري كين، وصل إلى حدود 100 مليون يورو في صفقة قياسية غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات، فابرزيو رومانو، بأن إدارة مانشستر سيتي لم توظف رياض محرز في عرضها لضم نجم منتخب انجلترا، مشيرا إلى أنه إضافة إلى مبلغ الـ100 مليون يورو عرضت على توتنهام بعض اللاعبين الآخرين، مشيرا إلى أن اللاعبين المعروضين على إدارة توتنهام هم رحيم ستيرلينغ وإيمريك لابورت وغابرييل جيسوس، والذين تريد إدارة النادي السماوي توظيفهم في محاولة لإقناع “السبيرز” بتسريح نجمها الأول، ولم تتضمن هذه القائمة المختصرة اسم رياض محرز، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة للنجم الجزائري على الأقل في هذه الفترة.

إلى ذلك، قال الصحفي الإيطالي إن رحيم ستيرلينغ كان واضحا مع إدارة مانشستر سيتي ورفض توظيفه في أي صفقة تبادلية، على اعتبار أن ذلك تقليل من شأنه وهو الذي يعد زميلا لهاري كين في منتخب إنجلترا، في حين تبقى فرضية المبادلة مع لابورت وجيسوس مطروحة، رغم أن إدارة نادي توتنهام ترفض حاليا فكرة بيع عقد كين جملة وتفصيلا، وأثارت رغبة بطل الدوري الانجليزي للموسم الماضي في ضم ثنائي منتخب انجلترا، جاك غريليتش وهاري كين، الكثير من التكهنات والشائعات، لا سيما أن اللاعبين مرشحان لتحطيم الرقم القياسي في سوق التحويلات الصيفية، ولن يحتاج السيتي للأموال فقط للفوز بالصفقتين بل هو مضطر لتوظيف بعض لاعبيه في صفقة تبادلية.