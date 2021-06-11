إدارة مانشستر سيتي تتغنّى بِنجمها محرز

كالت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الجمعة، المديح للاعبها الدولي الجزائري رياض محرز.

وقالت إدارة مانشستر سيتي إن محرز ساهم بِقوّة، في إحراز فريقها الكروي لقب بطولة إنجلترا، وكأس الرابطة المحلية، وبلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا.

واستدلّت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” بِتسجيل محرز 14 هدفا، وتوزيع 9 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2020-2021.

وثمّنت إدارة بطل إنجلترا كفاءة القدم اليسرى الساحرة لِمحرز، التي تصنع الفرجة والإبداع والإمتاع.

وتأتي هذه الإشادة في ظلّ تضارب الأنباء حول استعداد مسؤولي نادي مانشستر سيتي لِبيع محرز هذه الصائفة. وبين تأكيد النجم الجزائري أنه مرتاح في فريقه الإنجليزي.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.