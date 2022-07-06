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رياضة

إدارة مانشستر سيتي تتودّد إلى محرز

علي بهلولي
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إدارة مانشستر سيتي تتودّد إلى محرز

لجأت إدارة نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الأربعاء، إلى حيلة “ماكرة” تُجاه لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز.

وكتبت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن محرز: “أفضل هدّاف لِفريقنا”. وأرفقت التغريدة بِصورة لِقائد “محاربي الصّحراء”.

وجاءت هذه الإشادة، بعد افتقاد فريق مانشستر سيتي في الأيّام القليلة الماضية لِخدمات المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي انتقل إلى نادي أرسنال. ثم لحق به زميله بِالخطّ ذاته رحيم سترلينغ، لكن بِالانضمام إلى نادي تشيلسي، كما أعلنت عنه إدارة نادي “البلوز”، الأربعاء.

ويعلم مسؤولو نادي مانشستر سيتي جيّدا، أن محرز يُمكنه اقتفاء أثرَي جيسوس وسترلينغ. خاصة وأن الدولي الجزائري مطلوب بِحدّة لدى كبرى فرق أوروبا، أبرزهم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتتخوّف إدارة نادي “السيتي” من رحيل جماعي لِنجومها هذه الصّائفة، لذلك لجأت إلى “التودّد” إلى رياض محرز.

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