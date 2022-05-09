إدارة مانشستر سيتي ترفض بيع محرز لأندية “البريميرليغ”

تفضل عقد صفقة مع أندية أوروبية أخرى

كشف المحلل التلفزيوني ونجم نادي ليدز الانجليزي السابق، نويل ويلان، في تصريحات لموقع “فوتبال إنسايدر” الانجليزي بأن إدارة نادي مانشستر سيتي ستعترض على بيع الدولي الجزائري، رياض محرز، هذا الصيف إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لرغبتها في تسويق هدافها هذا الموسم إلى خارج إنجلترا في ظل العروض العديدة التي وصلته في الفترة الماضية.

ويتصدر نادي تشيلسي الانجليزي قائمة الأندية المهتمة بضم نجم “الخضر” الصيف المقبل، قبل عام واحد فقط من نهاية عقده مع “الستيزنس”، لا سيما بعد تردد إدارة السيتي في تفعيل مفاوضات تجديد عقد محرز، كما أبدت أندية ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وحتى ريال مدريد الإسباني اهتمامها بالنجم الجزائري، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية متعددة مؤخرا.

وقال ويلان في تصريحات لموقع “فوتبال إنسايدر” ردا على سؤال متعلق بوضعية رياض محرز التعاقدية: “أتوقع أن يحصل رياض محرز على الكثير من العروض من الأندية الأوروبية الكبرى مع دخول عقده مع مانشستر سيتي عامه الأخير”، قبل أن يفاجئ بالقول: “مانشستر سيتي سيبحث عن منع أي انتقال محتمل لمحرز نحو أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز”، ويرى متابعون أن إدارة مانشستر سيتي ترفض التفريط في محرز لأحد منافسيه الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، خشية توّهج الدولي الجزائري وتعرض النادي لانتقادات الأنصار، خاصة أن محرز يحظى بشعبية جارفة لديهم، حسب محللين ووسائل الإعلام، لكن دون أن يحظى بالتقدير الكافي من المدير الفني للسيتي، الإسباني بيب غوارديولا.

ودعّم الصحفي بالموقع الانجليزي، إيوان كينغسبري، رأي نجم نادي ليدز السابق، وقال بهذا الخصوص: “أنا أحب مشاهدته (محرز). إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم إخراجك من مقعدك. يمكنه صناعة الأهداف وتسجيلها. إنه يعمل بجّد”، مضيفا: “أعتقد أن مانشستر سيتي سيتردد بشدة في السماح له بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يفضلون انتقاله إلى الخارج، أنا متأكد”، وتابع: “ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، هذه الأندية ستكون وجهة مثالية له”، قبل أن يشير إلى أن المشكل الوحيد الذي سيعترض انتقال محرز إلى ناد خارج إنجلترا هو الراتب السنوي، وقال بهذا الخصوص: “سيتعين عليهم (هذه الأندية) رفع الراتب المقترح على محرز إلى مستوى ما يحصل عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكني متأكد من أنه سيحصل على الكثير من العروض”.

يجدر الذكر أن رياض محرز يُعد الهداف الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم برصيد 23 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 43 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، كما أنه فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة خلال السنوات الأربع التي قضاها مع مانشستر سيتي.