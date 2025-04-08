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رياضة

إدارة مستقبل الرويسات تراسل رابطة الهواة حول قرارات أحداث مباراة اتحاد الحراش

عمر سلامي
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إدارة مستقبل الرويسات تراسل رابطة الهواة حول قرارات أحداث مباراة اتحاد الحراش

راسلت إدارة فريق مستقبل الرويسات رابطة الهواة واستفسرت عن التأخير في إصدار قرارات مباراة الجولة 21 أمام اتحاد الحراش.

وطالبت إدارة مستقبل الرويسات الجهات المختصة بالكشف عن القرار في آجال لا يتجاوز 48 ساعة.

وقالت إدارة “الرويسات” في بيانها: ” ليس تهديدا و إنما حفاظا على حق الفريق و نزاهة اللعبة وخاصة أن ما يعيشه قسم الثاني هواة من سوق تلاعبات فاضحة للعيان !..”.

وأضافت إدارة مستقبل الرويسات في بيانها أنه وفي حالة لم يتم الفصح عن القرارات فإن الفريق سيعلق المشاركة بعد الجولة ال 26 مباشرة، ويطرق أبواب خارج الرابطة.

وارتقى فريق اتحاد الحراش إلى صدارة التريب بفارق الأهداف عن مستقبل الرويسات عقب فوزه في الجولة الماضية على مضيّفه اتحاد الشاوية بثنائية نظيفة.

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