إدارة ملال تغلق مقر شبيبة القبائل..

أعلن نادي شبيبة القبائل، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن غلق مقر الفريق الثلاثاء.

وجاء في بيان إدارة ملال، أن قرار الغلق المؤقت، اتخذ لتجنب أي تجاوزات محتملة قد تحدث داخل المقر. كما طمأنت الأنصار بخصوص السير العادي للعمل المتعلق بالفريق.

وشهد مقر شبيبة القبائل الاثنين ملاسنات بين شريف ملال وأعضاء الإدارة الجديدة وعلى رأسها يزيد ياريشان، بعدما رفض ملال المغادرة، رافضا الاعتراف بالإدارة الجديدة.

وطالب ملال الإدارة الجديد، بالحصول على قرار طرده من المقر، من المحكمة، وهو الأمر الذي تعمل عليه الإدارة الجيدة منذ زوال الاثنين.

وأصدرت إدارة شريف ملال أمسية الاثنين بيانا نددت فيه بتنقل الإدارة الجديدة إلى المقر، وإحضارها لأشخاص بهدف الاستفزاز وعرقلة السير العادي للعمل.