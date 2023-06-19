إدارة ملعب عنابة تُخاطب الجمهور التونسي

وجّهت إدارة ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة نداءً إلى أنصار منتخب تونس لِكرة القدم.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع ضيفه التونسي بِالميدان المذكور أعلاه، ودّيا هذا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا. على أن تُفتتح الأبواب للجماهير انطلاقا من منتصف النّهار.

وتضمّن النّداء حجز مقاعد مجّانية في المدرجات لِمُشجّعي منتخب “نسور قرطاج”، وأيضا مكان ركن سياراتهم، وكيفية نقلهم إلى الملعب. فضلا عمّا يجب فعله بِالنسبة للمواطنين التونسيين المُقيمين بِالجزائر.

ونبّهت إدارة ملعب عنابة الجماهير بِصفة عامّة إلى تجنّب إحضار الطعام وقارورات المياه أو العصائر، لِأن المنشأة الرياضية مُزوّدة بِمحلّات خاصّة بِهذا الشّأن.