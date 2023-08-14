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رياضة

إدارة مولودية الجزائر تتعاقد مع لاعب نجم بن عكنون

عمر سلامي
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إدارة مولودية الجزائر تتعاقد مع لاعب نجم بن عكنون
ح.م
دليل حسان خوجة

تعاقدت إدارة نادي مولودية الجزائر مع متوسط ميدان نجم بن عكنون دليل حسان خوجة.

ووقع  اللاعب الشاب على عقد مع مولودية الجزائر يمتد إلى غاية 2027، قادما من الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى نجم بن عكنون.

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب الجديد للمولودية في الساعات القادمة بالتربص الذي يجريه الفريق في رين الفرنسية.

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