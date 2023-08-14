إدارة مولودية الجزائر تتعاقد مع لاعب نجم بن عكنون

تعاقدت إدارة نادي مولودية الجزائر مع متوسط ميدان نجم بن عكنون دليل حسان خوجة.

ووقع اللاعب الشاب على عقد مع مولودية الجزائر يمتد إلى غاية 2027، قادما من الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى نجم بن عكنون.

𝓝𝓮𝔀 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓲𝓷𝓰 ✍️🆕🟩🟥 دليل حسن خوجة 🤝 رسميا في المولودية قادما من نجم بن عكنون.

𝐇𝐀𝐒𝐒𝐄𝐍 𝐊𝐇𝐎𝐃𝐉𝐀 𝐃𝐚𝐥𝐢𝐥 ➡️✅ 2027#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/lSnid6I2gs — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 14, 2023

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب الجديد للمولودية في الساعات القادمة بالتربص الذي يجريه الفريق في رين الفرنسية.