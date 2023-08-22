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رياضة

إدارة مولودية الجزائر تحسم صفقة جديدة

عمر سلامي
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إدارة مولودية الجزائر تحسم صفقة جديدة
ح.م
فريق مولودية الجزائر

أعلن فريق مولودية الجزائر، تعاقده مع المهاجم الإيفواري يوسف داو، بموجب عقد يمتد إلى غاية 2025.

وجاء الإعلان عن الرسمي عن ضم داو البالغ من العمر 25 سنة، بعد فسخ عقد اللاعب الغاني جوزيف إيسو بالتراضي.

وأصبح داو، ثامن لاعب يضمه فريق مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد محمد سوغرانا وجمال بلعمري ومهدي زرقان وحسان خوجة وعمار العرفي ويوسف بلايلي وسفيان بايزيد.

من جهة أخرى فاز فريق مولودية الجزائر وديا على نادي سان لو مونش برباعية نظيفة، في إطار تحضيرات النادي العاصمي للموسم الجديد.

وسجل أهداف العميد كل من مرزوقي في د30، طاهر في د45، بايزيد في د 50، بوزكري في د71.

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