إدارة مولودية الجزائر تحسم صفقة جديدة

أعلن فريق مولودية الجزائر، تعاقده مع المهاجم الإيفواري يوسف داو، بموجب عقد يمتد إلى غاية 2025.

وجاء الإعلان عن الرسمي عن ضم داو البالغ من العمر 25 سنة، بعد فسخ عقد اللاعب الغاني جوزيف إيسو بالتراضي.

𝓝𝓮𝔀 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓲𝓷𝓰 ✍️🆕🟩🟥 المهاجم الإيفواري يوسف داو رسميا في المولودية لموسمين.

𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐮𝐟 𝐃𝐚𝐨 ➡️✅ 2025#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/deM0ksKGa5 — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 21, 2023

وأصبح داو، ثامن لاعب يضمه فريق مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد محمد سوغرانا وجمال بلعمري ومهدي زرقان وحسان خوجة وعمار العرفي ويوسف بلايلي وسفيان بايزيد.

من جهة أخرى فاز فريق مولودية الجزائر وديا على نادي سان لو مونش برباعية نظيفة، في إطار تحضيرات النادي العاصمي للموسم الجديد.

وسجل أهداف العميد كل من مرزوقي في د30، طاهر في د45، بايزيد في د 50، بوزكري في د71.