إدارة “مولودية الجزائر” تستنكر والتشكيلة تقاطع!
استنكرت إدارة مولودية الجزائر، اعتداء بعض الأشخاص على اللاعبين، ميلود ربيعي ووليد علاتي وبلال بن ساحة، خلال خوضهم حصة تدريبية مع الفريق الرديف، بملعب فرحاني بباب الوادي بالعاصمة، مشيرة إلى أن هذا الثلاثي تمت معاقبته رياضيا من طرفها بعد تورطه في فضيحة “الملاهي”، وما قام به هؤلاء “أمر غير مقبول”.
وجاء في بيان للنادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”: “رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا وماليا، وذلك تطبيقا للقوانين سارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر، تفاجأت إدارة النادي بالاعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف واللاعبين: ميلود ربيعي، وليد علاتي وبلال بن ساحة، وذلك خلال الحصة التدريبية، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم والمبادئ التي تأسس عليها الفريق”.
وتابعت في ذات البيان: “ما حدث صبيحة الخميس 17 جوان بملعب فرحاني عند إجراء الحصة التدريبية للفريق الرديف، هو عمل غير مقبول تماما، حيث تندد وتستنكر كل عائلة المولودية وبشدة، هذا الفعل غير البريء”.
وأوضحت إدارة نادي “العميد” “أنها ستلتزم بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف، كما دعت في نفس الوقت الأنصار الأوفياء، الحقيقيين والعقلاء للنادي، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب استقرار الفريق”.
وعلى غرار الإدارة فإن أعضاء الطاقم الفني ولاعبي الفريق، بدورهم ساندوا زملائهم المعتدى عليهم، وقرروا مقاطعة الحصة التدريبية لأمس الأول، بحجة غياب الأمن والأمان.