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رياضة
بعد الاعتداء على الثلاثي "ريبعي وبن ساحة وعلاتي"

إدارة “مولودية الجزائر” تستنكر والتشكيلة تقاطع!

الشروق الرياضي
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إدارة “مولودية الجزائر” تستنكر والتشكيلة تقاطع!

استنكرت إدارة مولودية الجزائر، اعتداء بعض الأشخاص على اللاعبين، ميلود ربيعي ووليد علاتي وبلال بن ساحة، خلال خوضهم حصة تدريبية مع الفريق الرديف، بملعب فرحاني بباب الوادي بالعاصمة، مشيرة إلى أن هذا الثلاثي تمت معاقبته رياضيا من طرفها بعد تورطه في فضيحة “الملاهي”، وما قام به هؤلاء “أمر غير مقبول”.

وجاء في بيان للنادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”: “رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا وماليا، وذلك تطبيقا للقوانين سارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر، تفاجأت إدارة النادي بالاعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف واللاعبين: ميلود ربيعي، وليد علاتي وبلال بن ساحة، وذلك خلال الحصة التدريبية، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم والمبادئ التي تأسس عليها الفريق”.

وتابعت في ذات البيان: “ما حدث صبيحة الخميس 17 جوان بملعب فرحاني عند إجراء الحصة التدريبية للفريق الرديف، هو عمل غير مقبول تماما، حيث تندد وتستنكر كل عائلة المولودية وبشدة، هذا الفعل غير البريء”.

وأوضحت إدارة نادي “العميد” “أنها ستلتزم بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف، كما دعت في نفس الوقت الأنصار الأوفياء، الحقيقيين والعقلاء للنادي، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب استقرار الفريق”.

وعلى غرار الإدارة فإن أعضاء الطاقم الفني ولاعبي الفريق، بدورهم ساندوا زملائهم المعتدى عليهم، وقرروا مقاطعة الحصة التدريبية لأمس الأول، بحجة غياب الأمن والأمان.

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