إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا حول التحكيم في مباراة أقبو

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا ندّدت فيه بمستوى التحكيم في المباراة المتأخرة، عن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة أمام المضيف أولمبيك أقبو.

وانهزم فريق مولودية الجزائر أمام أولمبيك أقبو بهدف دون رد، وجاء الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء، احتج عليها كثيرا لاعبو المولودية.

وبعد المباراة، نددت إدارة نادي مولودية الجزائر، في بيان لها، بالمستوى التحكيمي في المواجهة، وقالت: “ارتكب الحكم الدولي مصطفى غربال ومساعدوه أخطاء كارثية أثرت بشكل مباشر على مجريات اللعب والنتيجة النهائية للمباراة”.

وأضافت: “فاجأ الحكم الدولي الجميع بتردُّده في الكثير من القرارات التي جعلته خارج الإطار طيلة أطوار اللقاء، أين أبان عن مستوى لا يعكس خبرته وسمعته ولا حتى كونه مقبل على إدارة مباريات في منافسة من حجم كأس العالم للأندية”.

وأكدت إدارة “المولودية” في بيانها أنها “سترفع تقريرا مفصلًا للجنة التحكيم، وتطالب بأن لا تمرّ أخطاء الحكام مرور الكرام وأن يعاقبوا مثلهم مثل كل الرسميين في المنظومة الكروية”.

كما استغربت إدارة مولودية الجزائر، غياب تقنية “الفار” في المبارا، وأضافت في هذا السياق: ” تستغرب إدارة “العميد” غياب “الفار” في المباراة، وتكرار الأمر في كل تنقلات الفريق خارج الديار عكس المباريات التي يخوضها الفريق داخل الديار أين لا تغيب هذه التقنية عن مباريات النادي”.

وفي الأخير، دعت إدارة “المولودية” القائمين على كرة القدم الجزائرية ومسؤولي الاتحاد الجزائري للحدّ مما وصفته بالمهازل، وتطوير مستوى التحكيم للنهوض بمستوى كرة القدم الجزائرية بشكل عام.