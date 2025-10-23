-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة مولودية الجزائر تكرّم أيوب عبد اللاوي (فيديو)

عمر سلامي
  • 226
  • 0
إدارة مولودية الجزائر تكرّم أيوب عبد اللاوي (فيديو)
ح.م
تكريم أيوب عبد اللاوي

كرّمت إدارة مولودية الجزائر، قائد الفريق أيوب عبد اللاوي، بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص النادي.

وتم تكريم أيوب عبد اللاوي قبل انطلاق مباراة المولودية ونادي بارادو التي احتضنها ملعب “علي لابوانت” بالدويرة.

فاز فريق مولودية الجزائر على نادي بارادو بهدفين لهدف واحد في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل للمولودية كل من كيبري في د11، ومسلم أناتوف في د72 .

وبفضل هذا الفوز ارتقى فريق مولودية الجزائر إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وبثلاث مباريات متأخرة.

مقالات ذات صلة
مدرب فولفسبورغ الألماني يعترف بخطئه باستبعاد عمورة عن مواجهة شتوتغارت

مدرب فولفسبورغ الألماني يعترف بخطئه باستبعاد عمورة عن مواجهة شتوتغارت

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

التسلل على أبواب تعديل ضخم وثوري في عالم كرة القدم

التسلل على أبواب تعديل ضخم وثوري في عالم كرة القدم

الأرقام تترجم إبداع رياض محرز وترد على منتقديه

الأرقام تترجم إبداع رياض محرز وترد على منتقديه

الإعلان عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الإعلان عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد