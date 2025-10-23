إدارة مولودية الجزائر تكرّم أيوب عبد اللاوي (فيديو)

كرّمت إدارة مولودية الجزائر، قائد الفريق أيوب عبد اللاوي، بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص النادي.

وتم تكريم أيوب عبد اللاوي قبل انطلاق مباراة المولودية ونادي بارادو التي احتضنها ملعب “علي لابوانت” بالدويرة.

فاز فريق مولودية الجزائر على نادي بارادو بهدفين لهدف واحد في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل للمولودية كل من كيبري في د11، ومسلم أناتوف في د72 .

وبفضل هذا الفوز ارتقى فريق مولودية الجزائر إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وبثلاث مباريات متأخرة.