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رياضة

إدارة مولودية وهران ترد على شباب بلوزداد

عمر سلامي
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إدارة مولودية وهران ترد على شباب بلوزداد
أرشيف
فريق مولودية وهران

ردّت إدارة مولودية وهران، على البيان الذي أصدره فريق شباب بلوزداد، حول التحكيم وظروف الاستقبال في المباراة التي جمعت الفريقين سهرة الأحد.

وأكدت إدارة مولودية وهران في بيانها أن المباراة جرت في ظروف عادية، وقالت في هذا السياق: “تلقينا باستغراب شديد بيان فريق شباب بلوزداد البعيد عن الاحترافية والذي لا يمت بأي صلة لوقائع المقابلة التي جرت في ظروف عادية بشهادة مسؤولي الأمن، حيث حظي الفريق الزائر باستقبال يعكس طبيعة العلاقات التاريخية والمميزة بين الفريقين”.

وأضافت إدارة “الحمراوة” في ردها على بيان شباب بلوزداد : ” تكذب إدارة مولودية وهران كل ما جاء في البيان والذي تعتبره زلة لسان وعدم رضا بالنتيجة النهائية للمباراة التي انتهت بالفوز المستحق لفريقنا”.

وأكدت إدارة مولودية وهران في الأخير، أن “المولودية” تحترم كل المنافسين في إطار الروح الرياضية، حتى وإن كانت تصارع من أجل البقاء.

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