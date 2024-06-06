إدارة مولودية وهران ترفض مواجهة شباب قسنطينة في خنشلة

رفضت إدارة مولودية وهران لعب مباراة الجولة الـ28 أمام شباب قسنطينة، بخنشلة.

وأصدرت إدارة مولودية وهران بيانا عبّرت فيه عن رفضها التام مواجهة شباب قسنطينة في خنشلة، كما ذكرت الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار.

وأكدت إدارة “الحمراوة” أن بعثة الفريق لم تعثر بخنشلة على أي فندق للإقامة، بما أن الفندق الوحيد المتوفر تم حجزه من طرف الفريق المستقبل شباب قسنطينة.

وأضافت إدارة مولودية وهران، أنه من أسباب رفضها اللعب في خنشلة، بعد المسافة بين خنشلة وقسنطينة، ما يتسبب في تضييع سفرية العودة إلى الديار من أجل التحضير للمباراة الحاسمة المقبلة بعد ثلاثة أيام.

وطالبت مولودية وهران الرابطة بإعادة النظر في مكان إجراء المباراة واختيار مدينة أخرى تتوفر فيها جميع الشروط الضرورية لضمان سير المباراة في أفضل الظروف الممكنة.

كما طالبت بالأخذ بعين الاعتبار الحيّز الزمني الضيّق بين مقابلة الجمعة أمام نادي الرياضي القسنطيني ويوم الثلاثاء أمام مولودية البيض، خاصة وأنها لقاءات مهمة وحاسمة للفريق.

للتذكير فإنه من بين العقوبات المسلطة على شباب قسنطينة، لعب ثلاثة لقاءات مبرمجة بالديار، خارج الولاية، بالإضافة إلى لعب ست مباريات دون جمهور.