إدارة مولودية وهران تنفي وجود خلافات داخل الفريق

نفت إدارة مولودية وهران وجود أي خلافات داخل الفريق، وأكدت أن الجميع في بيت “الحمراوة” مجند من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وقالت إدارة مولودية وهران في بيان لها أنه لا توجد أي خلافات بين الإدارة والجهاز الفني.

وأضافت: “الأجواء داخل الفريق تتّسم بالانضباط، وروح المسؤولية، والعمل الجاد من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد أنصاره الأوفياء.. تُعبّر إدارة المولودية عن أسفها العميق واستيائها من استمرار هذه الحملات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الفريق والتشويش على مسيرته..”.