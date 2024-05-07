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رياضة

إدارة مولودية وهران توقف اللاعب بن قرينة

عمر سلامي
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إدارة مولودية وهران توقف اللاعب بن قرينة
أرشيف
اللاعب بن قرينة

قرّرت إدارة مولودية وهران توقيف اللاعب مصطفى بن قرينة عن التدريبات، إلى غاية مثوله أمام المجلس التأديبي.

وقالت إدارة فريق مولودية وهران في بيان لها على صفحتها الرسمية، أن التوقيف جاء بسبب ” التصرفات غير الأخلاقية” للاعب خلال الحصة التدريبية تجاه مدربه يوسف بوزيدي وإدارة الفريق في الحصة التدريبية لمساء الإثنين.

وأضافت إدارة الفريق في بيانها: “قررت الإدارة توقيف اللاعب عن التدريبات فورا إلى غاية مثوله على المجلس التأديبي”.

وتابعت: “كما تعلم إدارة مولودية وهران أنها ستطلع أنصار النادي بكل المستجدات والقرارات التأديبية التي سيعلن عنها المجلس خلال الأيام القادمة.. “.

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