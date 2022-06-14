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رياضة

إدارة مونبلييه تُجدّد عقد الدولي الجزائري غرموش

علي بهلولي
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إدارة مونبلييه تُجدّد عقد الدولي الجزائري غرموش
ح.م
غرموش رفقة رئيس نادي مونبلييه نيكولان، في حفل إمضاء العقد الجديد.

أعلنت إدارة نادي مونبلييه الفرنسي، الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري يانيس غرموش.

وكان المهاجم غرموش (21 سنة) يرتبط مع نادي مونبلييه الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021، وتنقضي في الـ 30 من جوان الحالي.

وأمضى لاعب المنتخب الوطني الجزائري أواسط عقدا جديدا، يرتدي بِموجبه زيّ نادي مونبلييه الفرنسي حتى صيف 2024.

وقال غرموش إنه سعيد بِتمديد العقد، وسيعمل جاهدا لِتشريف ألوان نادي البرتقالي والأزرق. وأضاف في تصريحات لِموقع فريقه الفرنسي أنه سيجتهد أيضا لِتسجيل الأهداف، وحجز مقعد أساسي في صفوف النادي.

وعاد غرموش إلى الموسم المُنقضي، وقال إنه تعرّض مرّتَين لِإصابة على مستوى العضلات المقرّبة، وابتعد عن الميادين لِمدّة ثُلْثِ العام. وأثّرتا سلبا على لياقته البدنية ومستواه الفني.

وخاض غرموش في الموسم الماضي جلّ لقاءاته مع أواسط نادي مونبلييه، مُكتفيا بِالمشاركة ثلاث مرّات فقط مع صنف الأكابر في بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وعن مشاركته مُؤخّرا مع أواسط “الخضر” في دورة “موريس ريفيلو” الفرنسية، قال يانيس غرموش إنه فخور بِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”، وتقديم أفضل ما لديه لِمنتخب بلاده الجزائر.

بِدوره، قال رئيس نادي مونبلييه لورون نيكولان: “تمديد العقد قرار يُسعدنا. الآن، الكرة في مرمى يانيس قرموش للبرهنة على علّو كعبه، والتموقع في أسرع وقت ممكن ضمن صفوف أكابر مونبلييه”.

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