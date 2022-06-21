إدارة ميلان الإيطالي تحسم مستقبل بن ناصر نهاية الشهر

نجم "الخضر" يريد راتبا أعلى مما اقترح عليه

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة نادي ميلان لم تفقد الأمل بخصوص قدرتها على إقناع نجمها الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بالبقاء في صفوف الفريق وتمديد عقده كما كان مخططا له في فترة سابقة، رغم العرض المغري الذي وصله من نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

وكانت صحيفة “ذا صن” الانجليزية أكدت قبل أيام فقط أن لاعب خط الوسط الجزائري يتواجد على رادار “الشياطين الحمر”، وتوقعت أن يكون أحد أبرز صفقات النادي الانجليزي هذا الصيف، مستندة إلى تعثر مفاوضات تجديد عقد إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان، بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين حول الجانب المالي، وقالت وسائل إعلام إيطالية إن بن ناصر رفض مقترح الراتب السنوي الذي عرضه عليه مسؤولو نادي ميلان، والمقدر بـ3.2 مليون يورو وبعقد يمتد إلى صيف عام 2026، وهو الذي يتقاضى حاليا 1.5 مليون يورو وفق العقد الذي يمتد إلى صيف 2024، ويرغب بن ناصر في الحصول على راتب أعلى عطفا على أهميته الفنية في “الروسونيري”.

إلى ذلك، قال الموقع الإيطالي إن إدارة نادي ميلان اتفقت مع وكيل أعمال نجم “الخضر” على عقد اجتماع حاسم نهاية شهر جوان الجاري، من أجل الفصل النهائي في مستقبل بن ناصر، مرجحة استعداد المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، لتقديم مقترحات جديدة لإنهاء قصة تجديد عقد نجم نادي امبولي السابق، ولم تقدم إدارة بطل الدوري الإيطالي، حسب نفس المصدر دائما، على أي خطوة في اتجاه إسماعيل بن ناصر منذ شهر مارس الماضي، عندما كانت وضعت بين يديه عرضها الأول بخصوص تجديد عقده وتمديده إلى صيف عام 2026، الذي لم ينل رضا اللاعب الجزائري، ما يدفعها إلى مراجعته هذه المرة لتفادي رحيل أحد أفضل لاعبيها هذا الصيف، حسب المتابعين.

يجدر الذكر، أن بن ناصر انضم إلى نادي ميلان صيف عام 2019 قادما من نادي أمبولي مقابل 16 مليون يورو، وخاض معه منذ ذلك التاريخ 105 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما توّج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.