إدارة ميلان الإيطالي تقدّم عرضا مغريا لبن ناصر

التجديد هذه المرة مسألة وقت فقط لنجم "الخضر"

تستعد إدارة نادي ميلان الإيطالي لإغلاق ملف تجديد عقد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قبل نهاية العام الجاري وبصفة نهائية لوضع حد للجدل القائم حول مستقبل نجم “الخضر”، ومواجهة ضغط جماهير الروسونيري المصّرة على عدم التفريط في خدمات لاعب الوسط المتألق، خاصة بعد بروزه كنجم أول في النادي منذ بداية الموسم الجاري.

وكانت المفاوضات المتكررة بين المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، ووكيل أعمال الدولي الجزائري، الفرنسي موسى سيسوكو، وصلت إلى طريق مسدود في العديد من المرات، آخرها كانت تلك التي جمعت الطرفين خلال الشهر الماضي، بسبب الاختلاف بخصوص الراتب السنوي، ففي الوقت الذي يرغب فيه بن ناصر في الحصول على راتب يساوي 4.5 مليون يورو، عرضت إدارة ميلان راتب 3.2 مليون يورو فقط، وقال موقع “كالتشيو ستايل” إن إدارة ميلان عازمة على إغلاق ملف بن ناصر قبل نهاية العام الجاري، بعد التطوّرات التي حصلت منذ نقل ملكية النادي قبل إلى أيام إلى مجموعة “رد بيرد” الأمريكية، حيث أصرّت الأخيرة على التجديد لنجوم النادي الأوائل وعدم الوقوع في فخ رحيل أفضل لاعبي ميلان في صفقات مجانية، كما حدث مع الحارس دوناروما والإيفواري كيسييه.

وأكد ذات المصدر إن إدارة الروسونيري وبتوصية من المسؤولين الأمريكيين الجدد حضّرت عرضا جديدا للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، وصف بالمغري جدّا، وبالبداية من مدة العقد، حيث تقرّر تمديده بعام إضافي مقارنة بالعرض السابق، أي من عام 2026 إلى 2027، في وقت ينتهي فيه العقد الحالي لبن ناصر صيف عام 2024، وتابع الموقع الإيطالي إبراز تفاصيل المقترحات التي ستعرض على وكيل أعمال النجم الجزائري، بالإشارة إلى قبول إدارة ميلان برفع راتبه السنوي إلى 4.5 مليون يورو، حتى تقنع بن ناصر بالتوقيع على العقد الجديد، في وقت لم تتسرب فيه أي معطيات أخرى بخصوص الشرط الجزائي، ويصّر ميلان على إلغاء الشرط الجزائي الحالي في عقد بن ناصر، والمقدر بـ50 مليون يورو (متاح كسره للأندية من خارج الدوري الإيطالي)، وتعويضه برقم أكبر بكثير عطفا على مستويات نجم نادي أرسنال الانجليزي السابق، لكن وكيل أعمال الأخير يرفض وضع رقم جديد ويفضل إلغاءه نهائيا واللجوء إلى المفاوضات في حال وصول عروض لانتقال بن ناصر إلى وجهة أخرى.

يجدر الذكر، أن بن ناصر سجل بداية قوية مع نادي ميلان هذا الموسم، ما سمح له بالحصول على جائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر أوت الماضي وفق تصويت الجماهير، كما حظي بإشادة إعلامية واسعة في إيطاليا، إلى درجة وصفه بالنقطة المضيئة في النادي اللومباردي.