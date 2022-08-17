إدارة ميلان تتريث قبل تقديم عرض جديد لبن ناصر

جماهير النادي تضغط على مالديني لغلق الملف

قال موقع “بيانيتا ميلان” المختص في متابعة أخبار نادي ميلان الإيطالي إن إدارة الفريق قررت تأجيل مفاوضات تجديد عقد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد تعثرها في العديد من المرات منذ فتحها قبل نهاية الموسم الماضي لكن دون التوصل إلى أي اتفاق منذ ذلك التاريخ.

ورفض بن ناصر (26 عاما) العرض الذي تقدم به المدير الرياضي لميلان، الأسطورة باولو مالديني، والمتضمن تمديد عقده الحالي من صيف عام 2024 إلى صيف عام 2026، مع رفع راتبه السنوي إلى 3.5 مليون يورو، في وقت يتقاضى فيه حاليا مبلغ 1.5 مليون يورو، كما أصر ميلان على إلغاء الشرط الجزائي الموجود في العقد الحالي للنجم الجزائري، ويتضمن عقد بن ناصر شرطا جزائيا بـ50 مليون يورو يتاح كسره للأندية غير الإيطالية فقط، وتسعى إدارة ميلان لإلغائه في ظل الاهتمام الكبير بخدمات اللاعب الجزائري من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي وقت يمكنها الحصول فيه على مبلغ أعلى بكثير في حال انتقاله للعب في “البريميرليغ”.

وقال نفس المصدر إن إدارة ميلان قررت تأجيل مفاوضات تجديد عقد بن ناصر إلى ما بعد غلق فترة سوق التحويلات الصيفية الحالية، بعد أن استبعدت أي احتمال لبيع نجمها الجزائري هذا الصيف، مشيرا إلى أن مالديني يحُضر لعرض جديد يوازي طموحات نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة، التي يتعرض لها من طرف جماهير النادي اللومباردي لغلق ملف النجم الجزائري، الذي ترفض رحيله بأي حال من الأحوال، وكانت مصادر إعلامية إيطالية أكدت في وقت سابق أن وكيل أعمال الدولي الجزائري كان اشترط على ميلان حصول بن ناصر على نفس راتب الدولي الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الذي يتقاضى مبلغ 4.5 مليون يورو سنويا بعد أن كان جدد عقده مؤخرا فقط.

ويأتي تشبث بن ناصر بموقفه من منطلق أنه يريد تقييمه جيدا من الناحية المادية، بقدر ما يقدمه من مستويات فنية على أرضية الميدان ومكانته الثابتة في الحسابات الفنية للمدير الفني، ستيفانو بيولي، وهو الذي صنفته وسائل الإعلام الإيطالية كواحد من أبرز مهندسي تتويج الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.