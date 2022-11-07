إدارة ميلان تحسم مستقبل بن ناصر نهاية الشهر الجاري

سمبدوريا يسعى لضم عدلي بنظام الإعارة

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” أن إدارة نادي ميلان الإيطالي، تسعى لحسم مستقبل اللاعبين الجزائري، إسماعيل بن ناصر، وياسين عدلي، نهاية الشهر الجاري من خلال محاولة تجديد عقد اللاعب الأول وتفادي خسارته لصالح أندية أكبر، وإيجاد حل لوضعية اللاعب الثاني، الذي يبحث عن الخروج بنظام الإعارة للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

ورفض إسماعيل بن ناصر كل مقترحات تجديد عقده مع النادي اللومباردي بسبب اختلافات جوهرية بخصوص الراتب السنوي في البداية، قبل أن يغير النجم الجزائري رأيه لرغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي عرفه عندما كان لاعبا في نادي أرسنال خلال بداية مشواره الكروي، في حين أن ياسين عدلي سئم، حسب وسائل الإعلام الإيطالية، من وضعيته الحالية في ميلان لخروجه من حسابات المدرب ستيفانو بيولي، ولعب دقائق معدودة فقط منذ بداية الموسم الجاري.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” إن مسؤولي ميلان وفي مقدمتهما باولو مالديني وفيديريكو ماسارا، المديران الفني والرياضي للروسونيري، سيعقدان اجتماعا حاسما خلال فترة إجراء كأس العالم 2022 مع وكيل النجمين الجزائريين، الفرنسي موسى سيسوكو، من اجل حسم مستقبل كل من بن ناصر وعدلي، وتابع نفس المصدر التأكيد على إن إدارة نادي ميلان مستعدة للقيام بمجهودات كبيرة من اجل إقناع بن ناصر بتجديد عقده وتمديده إلى غاية صيف عام 2026، علما أن العقد الحالي ينتهي صيف عام 2024، مشيرا إلى أنها ترفع مقترحها المالي بخصوص الراتب السنوي إلى ما فوق الـ4 ملايين يورو، وتوقعت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن تجد إدارة ميلان صعوبات كبيرة في إقناع بن ناصر بتجديد عقده، بالنظر لطموحات نجم “الخضر” الرياضية وحتى المادية، وهو المطلوب بقوة من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يرجح فرضية عودته إلى “البريميرليغ”، بعد أن خاض تجربة سابقة مع أرسنال في بداية مشواره الكروي.

إلى ذلك، سيبحث سيسوكو من جهة أخرى عن مخرج لأزمة الجزائري الآخر، ياسين عدلي، الذي لا يلعب بانتظام مع ميلان، ويرغب في الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الذي يتواجد على رادار العديد من الأندية الإيطالية وفي مقدمتها نادي سمبدوريا، ورغم اعتراف المدرب ستيفانو بيولي بمهارات اللاعب المرشح للانضمام إلى “الخضر” في الفترة المقبلة، فإنه لم يمنح له فرصة اللعب، لا سيما في ظل تواجد الثنائي الناري في خط الوسط، إسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي.