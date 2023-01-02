إدارة ميلان تحضر عرضا جديدا لبن ناصر

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن إدارة نادي ميلان ستتقدم بعرض جديد للاحتفاظ بالدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن إدارة الميلان ستقدم عرضا جديدا لبن ناصر، لا يتجاوز 3.5 مليون يورو، كراتب سنوي، لإقناعه بالبقاء في صفوف النادي.

وأضافت الشبكة، أن إدارة الميلان، واثقة من قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري بشأن التجديد، رغم العروض الإنجليزية المقدمة للاعب.

وكانت عدة تقارير إعلامية، قد أكدت أن بن ناصر الذي يرتبط بعقد ينتهي في صيف 2024، يمنح الأولوية لنادي ميلان.