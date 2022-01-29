إدارة “ميلان” تقترح موسمين إضافيين على بن ناصر

تتجه إدارة نادي “ميلان” الإيطالي إلى الاحتفاظ بالدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، والاتفاق معه على تجديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، بحسب ما نقلته جريدة “لاغازيتا” الإيطالية.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن إدارة “الروسينيري” تسعى جاهدة هذه الأيام لتسوية مسألة تعاقدات أهم لاعبيها، على غرار بن ناصر الذي يعتبر أحد أعمدة تشكيلة الميلان إلى جانب زميليه تونالي وكيسيي.

وحسب “لاغازيتا”، فإن إدارة ميلان اقترحت على متوسط ميدان الخضر، الذي يرتبط بالنادي إلى غاية جوان 2024، تمديد عقده بموسمين إضافيين، ما يعني عقدا جديدا يمتد إلى سنة 2026.

هذا، وزيادة على تمديد تعاقده بموسمين آخرين، يتضمن العقد الجديد الذي تقترحه إدارة النادي على بن ناصر رفع راتبه الشهري، وكذا إعادة النظر في شروط تسريحه.

يذكر، أن إسماعيل بن ناصر كان التحق بميلان صائفة 2019 قادما من نادي أمبولي، وهذا مقابل أكثر من 17 مليون يورو، ليتمكن بعدها من فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة “الروسينيري”، ويصبح محل اهتمام عديد الأندية في إيطاليا وخارجها.