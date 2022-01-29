-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة “ميلان” تقترح موسمين إضافيين على بن ناصر

ح. س
  • 109
  • 0
إدارة “ميلان” تقترح موسمين إضافيين على بن ناصر

تتجه إدارة نادي “ميلان” الإيطالي إلى الاحتفاظ بالدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، والاتفاق معه على تجديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، بحسب ما نقلته جريدة “لاغازيتا” الإيطالية.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن إدارة “الروسينيري” تسعى جاهدة هذه الأيام لتسوية مسألة تعاقدات أهم لاعبيها، على غرار بن ناصر الذي يعتبر أحد أعمدة تشكيلة الميلان إلى جانب زميليه تونالي وكيسيي.

وحسب “لاغازيتا”، فإن إدارة ميلان اقترحت على متوسط ميدان الخضر، الذي يرتبط بالنادي إلى غاية جوان 2024، تمديد عقده بموسمين إضافيين، ما يعني عقدا جديدا يمتد إلى سنة 2026.

هذا، وزيادة على تمديد تعاقده بموسمين آخرين، يتضمن العقد الجديد الذي تقترحه إدارة النادي على بن ناصر رفع راتبه الشهري، وكذا إعادة النظر في شروط تسريحه.

يذكر، أن إسماعيل بن ناصر كان التحق بميلان صائفة 2019 قادما من نادي أمبولي، وهذا مقابل أكثر من 17 مليون يورو، ليتمكن بعدها من فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة “الروسينيري”، ويصبح محل اهتمام عديد الأندية في إيطاليا وخارجها.

مقالات ذات صلة
سليماني والسبورتينغ مرّة أخرى

سليماني والسبورتينغ مرّة أخرى

“الشكارة” تعمي بصيرة رئيس الفيفا

“الشكارة” تعمي بصيرة رئيس الفيفا

لماذا تألق عرب إفريقيا وخيب “الخضر” الآمال في “الكان”؟!

لماذا تألق عرب إفريقيا وخيب “الخضر” الآمال في “الكان”؟!

زرقان: الطقس في الكاميرون يُشعرك وكأن الأوكسجين منعدم!

زرقان: الطقس في الكاميرون يُشعرك وكأن الأوكسجين منعدم!

محرز.. من “جحيم” دوالا إلى “فردوس” المالديف

محرز.. من “جحيم” دوالا إلى “فردوس” المالديف

بعد تداول ذباب المخزن المغربي إشاعات إقالته.. دراجي يخرج عن صمته

بعد تداول ذباب المخزن المغربي إشاعات إقالته.. دراجي يخرج عن صمته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد