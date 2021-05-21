إدارة نابولي الإيطالي تبحث عن مخرج لقضية غولام

سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية شهر جويلية

تبحث إدارة نادي نابولي الإيطالي عن طريقة للتخلص من اللاعب الجزائري، فوزي غولام، خلال نافذة سوق التحويلات الصيفية المقبلة، بعد أن اقتنعت باستحالة استعادة الظهير الأيسر لمستوياته المعروفة عقب تعرضه لإصابة جديدة في الركبة شهر مارس الماضي، رغم صعوبة إيجاد فريق يقبل بالمدافع الجزائري وراتبه السنوي الكبير.

وكان مدافع “الخضر” باشر قبل أيام عملية التأهيل الوظيفي عقب خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة، ولن يكون بمقدوره المشاركة في التدريبات الجماعية إلى منتصف شهر جويلية المقبل، ما أفقد إدارة النادي ثقتها في قدرة المدافع الجزائري على استعادة مستوياته، وهو الذي عانى من الإصابات الخطيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وينتهي عقد مدافع سانت إيتيان الفرنسي السابق شهر جوان عام 2022، ولا تريد إدارة نادي الجنوب الإيطالي الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق وتحمل راتبه السنوي الكبير في ظل تداعيات جائحة كورونا دون الاستفادة منه فعليا.

وفي ذات السياق، قال موقع “كالتشيو ميركاتو” المعروف إن مسؤولي نادي نابولي حسموا مستقبل غولام وزميله البرتغالي الآخر ماريو روي، اللذين يلعبان في نفس المنصب، حيث تقرر بيعهما مقابل ضم المدافع الإيطالي دانيلو دامبروزيو، مدافع أنتر ميلان في صفقة انتقال حر، لأن عقده ينتهي الشهر المقبل، نفس المصدر أكد بأن الصعوبة الوحيدة لمسيري نابولي، هي إيجاد فريق يقبل بالمدافع الجزائري، خاصة أن الأخير لم يلعب بانتظام منذ ثلاث سنوات، وهو عائد من إصابة خطيرة في أربطة الركبة، وأشار “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن إدارة نابولي تدرس عدة مقترحات للتخلص من غولام بعد أن كانت منحته الكثير من الوقت على أمل استعادة مستوياته لكن دون تجسيد، وكان الظهير الأيسر اكتفى هذا الموسم بالمشاركة في 11 مباراة فقط مع نابولي قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة شهر مارس الماضي، وبمجموع دقائق لعب لم يتعد سقف الـ283 دقيقة.