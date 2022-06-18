إدارة نابولي الإيطالي تساوم آدم وناس

هددته بقضاء موسم أبيض إن رفض تمديد عقده

قالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية الشهيرة إن الدولي الجزائري، آدم وناس، دخل في صراع مع إدارة نادي نابولي الإيطالي بخصوص بقائه من عدمه في الفريق الموسم المقبل، وعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تمديد عقد نجم “الخضر”، الذي ينتهي صيف عام 2023، مشيرة إلى أن الإدارة هددت وناس بموسم أبيض إن رفض القيام بهذه الخطوة.

وكان آدم وناس (25 عاما) انضم إلى نادي نابولي صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان عام 2022، قبل أن يمدده عام 2021 بعام إضافي، ولم تكن تجربة وناس مع نابولي مثالية، حيث غادر الفريق في العديد من المرات للعب مع أندية أخرى بنظام الإعارة، في صورة نيس الفرنسي وكالياري وكروتوني الإيطاليين، وقرر الجناح الجزائري البقاء في نابولي الصيف الماضي بإلحاح من المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، الذي رفض رحيله ووعده بالاعتماد عليه خلال هذا الموسم، لكن هذا الأمر لم يتجسد على أرض الواقع وأمضى نجم “الخضر” أغلب أوقاته على دكة البدلاء، وعانى خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي من كابوس الإصابات الموسم المنصرم مع نادي نابولي، ومن عدم مشاركته بانتظام في مباريات الفريق بسبب خيارات المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، واكتفى وناس بالمشاركة في 21 مباراة فقط بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين.

إلى ذلك، أكدت الصحيفة الإيطالية إن إدارة نادي نابولي تضغط على آدم وناس لتمديد عقده مع الفريق، حتى تتفادى إمكانية رحيله الموسم المقبل مجانا إن قرر البقاء مع النادي، وحتى تحصل على استفادة مالية أكبر في حال بيعه هذا الصيف، على اعتبار أن بيعه بعام واحد متبقي في عقده لن يسمح لها بالحصول على عرض مغر، ويرفض وناس في الفترة الحالية، حسب عدة مصادر إعلامية إيطالية، تمديد عقده مع نابولي لأنه يصّر على الرحيل هذا الصيف لخوض تجربة أخرى والحصول على فرصة اللعب بانتظام، علما أنه يتواجد على رادار العديد من الأندية الإيطالية، في صورة أودينيزي وتورينو وسمبدوريا ومونزا، وكشف نفس المصدر أن إدارة نادي نابولي هددت وناس بمصير اللاعب السابق للفريق، البولوني أركاديوس ميليك، الذي بقي دون منافسة مع نابولي لمدة 6 أشهر بعد أن رفض تمديد عقده صيف عام 2020.