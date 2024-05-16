إدارة نادي الوكرة تشكر “بن يطو” وتُعلن عن رحيله

أعلنت إدارة نادي الوكرة القطري مساء الخميس، عن رحيل اللاعب الدولي الجزائري السّابق محمد بن يطو عن فريقها الكروي.

واكتفت إدارة نادي الوكرة بِبيان مُقتضب، وكتبت: “شكرا بن يطو”، وأرفقت التغريدة في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بِصورة للاعب وهو يحمل كأس قطر التي أحرزها الفريق في الأيّام القليلة الماضية.

وكان المهاجم بن يطو (34 سنة) – ابن بلدية المحمّدية ولاية معسكر – قد انضمّ إلى فريق الوكرة في صيف 2019، وخلال تمثيله لِألوان النادي القطري تميّز بِتسجيله عديد الأهداف، وكان أحد أسلحة الهجوم الفتّاكة، مثلما سجّل 16 هدفا ووزّع تمريرة حاسمة، في مسابقة البطولة للموسم الحالي.