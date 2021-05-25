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رياضة
مِن فريق ليستر سيتي

إدارة نادي بشكتاش: مُتفائلون بِشراء عقد غزال

علي بهلولي
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إدارة نادي بشكتاش: مُتفائلون بِشراء عقد غزال

تسعى إدارة نادي بشكتاش بطل تركيا جاهدة، من أجل شراء عقد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال.

ويلعب المهاجم غزال (29 سنة) لِفريق بشكتاش التركي منذ أكتوبر الماضي، مُعارا حتى الـ 30 من جوان المقبل. حيث مازال مُرتبطا مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وقال المسؤول إيمري كوجاداغ نائب رئيس نادي بشكتاش، إن إدارته ستسعى لِإقناع نظيرتها من ليستر سيتي، من أجل تخفيض المطلب المالي، وشراء عقد غزال.

وأضاف في تقارير صحفية نشرتها الصحافة التركية، الثلاثاء، أن غزال يُريد البقاء في نادي بشكتاش، وخوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022.

واختتم إيمري كوجاداغ تصريحاته، قائلا إنه مُتفائل بِنجاح المفاوضات مع إدارة نادي ليستر سيتي، وشراء عقد غزال. مُثمّنا كفاءة المهاجم الجزائري.

وساهم رشيد غزال بِقوّة في إحراز فريق بشكتاش ثنائية لقب البطولة والكأس التركيتَين، في موسم 2020-2021. حيث سجّل 8 أهداف، ونال لقب أحسن مُوزّع بِرصيد 17 تمريرة حاسمة.

هذا وارتفعت القيمة المالية في سوق الانتقالات للاعب رشيد غزال، حيث باتت تُقدّر هذه الأيّام بِمبلغ 12 مليون أورو. بعدما كانت لا تتجاوز رقم 5 ملايين أورو في السنة الماضية.

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