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رياضة

إدارة نادي بولونيا تُحدّد شرطا لِانتداب “فارس”

علي بهلولي
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إدارة نادي بولونيا تُحدّد شرطا لِانتداب “فارس”
ح.م
محمد فارس

حدّدت إدارة نادي بولونيا الإيطالي شرطا لِنظيرتها في فريق لاتسيو، من أجل انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الجاري.

ويرتبط المدافع فارس (26 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في أكتوبر 2020 وتنقضي في صيف 2025.

وأبدى المدير الرياضي لِنادي بولونيا جوفاني سارتوري تحمّسا لِانتداب اللاعب الجزائري بِصفة نهائية (شراء العقد)، لكنه اشترط على مسؤولي فريق لاتسيو منح فارس فرصه اللّعب في شهر جانفي الحالي، حتى يُعاين بِدقّة لياقته البدنية، ومدى قدرته على خوض المنافسات ذات المستوى العالي. كما ذكرته صحيفة “إل ميساجّيرو” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

ولم يلعب فارس أيّ لقاء رسمي منذ سنة خلت، وبِالضّبط منذ الـ 6 من جانفي 2022. وبعدها غاب عن الميادين بِداعي إصابة خطيرة تعرّض لها في الرّكبة (تمزّق الأربطة الهلالية)، أجبرته على إجراء عملية جراحية والرّكون إلى العلاج والرّاحة.

ووافقت إدارة نادي لاتسيو على هذا الشرط، وستمنح فرصة اللّعب لِبطل إفريقيا مع “الخضر” عام 2019. لكن المصدر لم يذكر اسم المباراة التي سيُشارك فيها المدافع الجزائري.

ويخوض فريق “النّسور” مقابلتَين أمام المُضيّف نادي ليتشي والزّائر فريق إمبولي، الأربعاء والأحد المقبلَين، بِرسم الجولتَين الـ 16 والـ 17 من عمر البطولة الإيطالية.

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