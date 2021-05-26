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إدارة نادي بيتيس تُكرّم ماندي في حفل التوديع

علي بهلولي
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إدارة نادي بيتيس تُكرّم ماندي في حفل التوديع
ماندي رفقة غورديو

ودّع اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، الأربعاء، إدارة ناديه ريال بيتيس إشبيلية الإسباني. بعد انقضاء مدّة العقد.

وكان المدافع عيسى ماندي (29 سنة) قد استهلّ مشواره مع نادي بيتيس إشبيلية الإسباني صيف 2016، بِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي.

وقالت إدارة نادي بيتيس إشبيلية عن ماندي: “شكرا لِأنك كنت لاعبا محترفا، ومتفانيا في عملك، ومخلصا، منذ أن وطأت قدماك ساحة نادي بيتيس إشبيلية. نأمل أن تُوفّق في بقية مشوارك الكروي”.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة نادي الأخضر والأبيض.

وأضافت أن عيسى ماندي ثاني لاعب أجنبي الأكثر مشاركة، في المقابلات الرسمية لِفريقها الكروي بيتيس إشبيلية.

ونشرت إدارة نادي بيتيس إشبيلية صورة لِعيسى ماندي رفقة أسطورة الفريق ونجم منتخب إسبانيا سابقا رافائيل غورديو، الذي يشغل حاليا منصبا إداريا.

وكان رافائيل غورديو (64 سنة) – للإشارة – قد تابع من دكّة البدلاء مباراة منتخب بلاده إسبانيا والمنافس الجزائري، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِتظاهرة كأس العالم 1986 بِالمكسيك.

من جهته، قال الدولي الجزائري في ظهور له عبر قناة نادي بيتيس إشبيلية الإسباني، إنه يعتزّ بِتجربته الكروية الاحترافية في الفريق الأندلسي. وقد حاز شرف تمثيل ألوان نادي بيتيس إشبيلية.

وأضاف ماندي أنه فخور بِكونه خلّد اسمه في ذاكرة الجمهور العريض والوفي لِفريق بيتيس إشبيلية الإسباني.

وسيلعب عيسى ماندي لِفريق فياريال الإسباني، انطلاقا من الفاتح من جويلية المقبل، ولِمدّة 4 مواسم.

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