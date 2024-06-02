إدارة نادي روما تُفكّر في دراسة اقتراحَين بِشأن عوّار

تُفكّر إدارة نادي روما الإيطالي في دراسة اقتراحَين، بِشأن لاعبها الدولي الجزائري حسام عوّار.

ويرتبط متوسّط الميدان عوّار (25 سنة) مع نادي روما بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

وأمام إدارة نادي “الذّئاب” هذه الأيّام اقتراح إعادة الدولي الجزائري إلى البطولة الفرنسية (كان يرتدي زيّ نادي ليون)، أو الاحتفاظ به وإعادة تنشيط دوره. تقول صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، الأحد. دون ذكر اسم النادي الفرنسي الذي يرغب في الاستفادة من خدمات عوّار.

واكتفى حسام عوّار هذا الموسم بِخوض 15 مباراة أساسيا فقط، من أصل 54 مواجهة لِفريقه روما في البطولة الإيطالية وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي. وسجّل 4 أهداف.