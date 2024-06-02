-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة نادي روما تُفكّر في دراسة اقتراحَين بِشأن عوّار

علي بهلولي
  • 284
  • 0
إدارة نادي روما تُفكّر في دراسة اقتراحَين بِشأن عوّار

تُفكّر إدارة نادي روما الإيطالي في دراسة اقتراحَين، بِشأن لاعبها الدولي الجزائري حسام عوّار.

ويرتبط متوسّط الميدان عوّار (25 سنة) مع نادي روما بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

وأمام إدارة نادي “الذّئاب” هذه الأيّام اقتراح إعادة الدولي الجزائري إلى البطولة الفرنسية (كان يرتدي زيّ نادي ليون)، أو الاحتفاظ به وإعادة تنشيط دوره. تقول صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، الأحد. دون ذكر اسم النادي الفرنسي الذي يرغب في الاستفادة من خدمات عوّار.

واكتفى حسام عوّار هذا الموسم بِخوض 15 مباراة أساسيا فقط، من أصل 54 مواجهة لِفريقه روما في البطولة الإيطالية وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي. وسجّل 4 أهداف.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. كريم بن زيمة يحل بالجزائر

بالفيديو.. كريم بن زيمة يحل بالجزائر

بِالفيديو: التحاق لاعبي “الخضر” بِتربّص سيدي موسى

بِالفيديو: التحاق لاعبي “الخضر” بِتربّص سيدي موسى

هذا ما قاله آيت نوري عن وجهته المقبلة

هذا ما قاله آيت نوري عن وجهته المقبلة

بِالفيديو: تأخّر 3 لاعبين عن تربّص “الخضر”

بِالفيديو: تأخّر 3 لاعبين عن تربّص “الخضر”

“الجزائر في تصفيات المونديال أخطر مقارنة بِمشاركتها في كأس إفريقيا”

“الجزائر في تصفيات المونديال أخطر مقارنة بِمشاركتها في كأس إفريقيا”

بلايلي يُسدّد دينا بِقيمة ارتشاف فنجان قهوة في مركّب “الأندلس” بِوهران!

بلايلي يُسدّد دينا بِقيمة ارتشاف فنجان قهوة في مركّب “الأندلس” بِوهران!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد