إدارة نادي شباب بلوزداد تردّ بِخصوص “عقوبة” الفيفا

نشرت إدارة نادي شباب بلوزداد مساء الأربعاء بيانا، على خلفية استقدام اللاعب المالي ممادو ساماكي، والحديث عن تعرّضها لِعقوبة من قبل “الفيفا”.

ونفت إدارة نادي شباب بلوزداد ما يتمّ الترويج له من كون الاتحاد الدولي لِكرة القدم عاقبها، بِسبب عدم تسديد مستحقات مالية للنادي البنزرتي التونسي (نحو 150 ألف أورو)، بعد استقدام متوسّط الميدان ممادو ساماكي.

واستقدمت إدارة نادي شباب بلوزداد اللاعب المالي ساماكي (23 سنة) في الصّيف الماضي، لِمدّة ثلاثة مواسم، قادما من نادي البنزرتي التونسي.

وقالت إدارة نادي شباب بلوزداد في البيان: “تُؤكّد إدارة شباب بلوزداد أنها قد سعت جاهدة إلى تحويل مبلغ شراء عقد اللاعب، إلى النادي الرياضي البنزرتي عن طريق الإتحاد الجزائري لكرة القدم، و ذلك في شهر نوفمبر 2023. لكن تعثّرَ إجراءات العملية كان بسبب انشغال الفيدرالية بأمور تنظيمية داخلية في تلك الفترة. إلاَّ أنه و بتاريخ 07 فيفري 2024، تم تسديد المبلغ بالكامل، عكس ما يتم الترويج له مؤخرا”.

وأضافت إدارة النّادي العاصمي: ” نُؤكّد أن شباب بلوزداد تجمعه علاقة أخوّة و محبّة مع النّادي التونسي، و لن نسمح أن تُؤثر أيّة أمور جانبية مشابهة على استقرار الفريق”.

وخاض اللاعب ممادو ساماكي هذا الموسم 16 مباراة مع فريق الأحمر والأبيض، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا.