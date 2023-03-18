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رياضة

إدارة نادي ضمك: بدران يُشارك في مُواجهتَي النيجر

علي بهلولي
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إدارة نادي ضمك: بدران يُشارك في مُواجهتَي النيجر
ح.م

قالت إدارة نادي ضمك السعودي سهرة السبت إن لاعبها الدولي الجزائري عبد القادر بدران سيُشارك في  مُواجهتَي النيجر.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، قد كشف عن قائمة تضمّ 25 لاعبا استعدادا لِهاتَين المقابلتَين. وقد خلت من اسم المدافع بدران.

ونشرت إدارة نادي ضمك السعودي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُعلن فيها عن استلام بدران دعوة جمال بلماضي، لِخوض مُواجهتَي النيجر.

وتعرّض عبد القادر بدران لِإصابة في المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الضيف الغيني، واضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان عقب ستّ دقائق فقط من انطلاقها، وذلك مساء الـ 23 من سبتمبر الماضي. وبعدها غاب عن مواجهات نيجيريا ومالي والسويد.

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