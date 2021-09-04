إدارة نادي ميتز الفرنسي مستاءة من فريد بولاية

رفض كل العروض وسيرحل مجانا الصيف المقبل

رفض الدولي الجزائري، فريد بولاية، نجم نادي ميتز الفرنسي كل العروض التي وصلته خلال الميركاتو الصيفي الفارط، ليقرر البقاء مع النادي الفرنسي واستكمال العام المتبقي في عقده، في موقف لم ينل رضا إدارة النادي الغاضبة جدّا من النجم الجزائري، على اعتبار أنه يمكنه الرحيل الموسم المقبل مجانا.

وقال راديو “فرانس بلو” الفرنسي، إن إدارة نادي ميتز غاضبة من تصرف نجم نادي جيرونا الإسباني السابق، محّملة إياه فشل صفقة رحيله هذا الصيف، وأكد نفس المصدر إن إدارة الناي لن تقترح عليه تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل لتفادي رحيله مجانا بسبب ما تصفه بـ”عدائية” الدولي الجزائري بخصوص هذا الملف، وكان الدولي الجزائري رفض الموسم الماضي تجديد عقده مع ميتز عدة مرات، ورد كل مقترحات الإدارة بهذا الشأن لإصراره على الرحيل، قبل أن يتفاجأ بموقف مسؤولي النادي خلال المفاوضات التي جمعتها ببعض الأندية التي أرادته خلال الميركاتو الصيفي الماضي، عندما أصرت في الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو لبيعه رغم تبقي عام واحد في عقده.

إلى ذلك، كانت مطالب إدارة ميتز المالية سببا مباشرا في تعثر مفاوضات رحيل النجم الجزائري، الذي لم يهضم جشع إدارة فريقه، ما جعله يقرّر استكمال العام المتبقي في عقده ووقف كل المفاوضات، حتى يتمكن من الرحيل الموسم المقبل مجانا ويختار وجهته بكل حرية، في معركة ليّ ذراع بين الطرفين، وسيكون مدرب ميتز، فريديريك أونتونيتي، الرجل السعيد الوحيد في هذه القضية، على اعتبار أنه سيستفيد من أفضل لاعب في النادي خلال المباريات المقبلة، ولم يشارك بولاية في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب انشغاله بملف رحيله ثم بداعي الإصابة، وحقق ميتز 3 تعادلات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري الفرنسي.

وسيكون بولاية (28 سنة) مرشحا للمشاركة في المباراة المقبلة لميتز أمام نادي تروا، يوم 12 سبتمبر، لحساب الأسبوع الخامس من “الليغ 1″، مع أمل الظهور بنفس المستويات التي قدمها الموسم الماضي، وهو المصدوم بما حدث له هذا الصيف.