إدارة نادي ميخلن تُعلّق على صفقة انتداب سليماني

علّقت إدارة نادي ميخلن البلجيكي، الجمعة، على صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وانتقل المهاجم سليماني (35 سنة) من نادي كوريتيبا البرازيلي إلى فريق ميخلن البلجيكي، لِمدّة 6 أشهر حتّى الصّيف المقبل.

وقال المدير الرياضي تيم ماثيس، في تصريحات نشرها موقع ناديه ميخلن البلجيكي: “نحن جدّ سعداء بِالاستفادة من خدمات سليماني. بِكفاءته وخبرته سيُقدّم خدمات جليلة لِفريقنا. سيكون أحد مفاتيح تكتيك الفريق، لِأنه يحمل مواصفات القائد”.

من جهته، قال قنّاص “مُحاربي الصّحراء”: “أنا سعيد لِعودتي إلى البطولة البلجيكية. أعتقد أن كلّ الظروف مواتية، فريق وجمهور رائعان. وسألتزم بِتقديم الأفضل”.

وسبق لِسليماني اللّعب في البطولة البلجيكية في السّداسي الأوّل من العام الماضي، بِزيّ نادي أندرلخت. ورغم قصر مدّة التمثيل، إلّا أنه ترك انطباعا حسنا، بِدليل تسجيله 9 أهداف.

وبِخصوص فريق ميخلن، فهو يضمّ في صفوفه مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي رفيق بلغالي. ويتموقع تاسعا في لائحة ترتيب البطولة البلجيكية، من أصل 16 ناديا متنافسا، قبل 7 جولات عن إسدال الستار.