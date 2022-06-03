إدارة نادي ميلان الإيطالي ترفض التفريط في بن ناصر

في انتظار تمديد عقده بشروط جديدة قريبا

أكدت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن إدارة ميلان الإيطالي حدّدت قائمة اللاعبين الذين سيغادرون النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن حامل لقب الدوري الإيطالي لم يحسم حتى الآن مستقبل لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 40 عاماً، والذي ينقضي عقده نهاية الشهر الحالي، علما أنه خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، ولن يكون متاحاً إلا بعد 7 أو 8 أشهر.

ولم تتضمن القائمة الاسمية المعنية المعروضة للبيع هذا الصيف بالنسبة لنادي ميلان، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على اعتبار أنه يعد من ركائز النادي وهو مرشح ليكون أحد أعمدة النسخة المقبلة لميلان الراغب في العودة بقوة إلى الساحة الأوروبية، ولو أن إدارة الروسونيري لم تعلق لحد الساعة تمديد عقد بن ناصر وفق شروط جديدة تتضمن رفع راتبه السنوي وتمديد العقد إلى غاية صيف 2026، على اعتبار أن عقده الحالي ينتهي صيف عام 2024.

وبحسب الصحيفة واسعة الانتشار فإن أول الأسماء التي يسعى ميلان للتخلص منها في الميركاتو الصيفي هو البلجيكي ألكسيس سايليمايكيرس، حيث يرغب النادي في إجراء صفقة تبادلية مع روما يحصل بموجبها على الجناح الإيطالي الصاعد نيكولو زانيلو نجم الذئاب، وعرض ميلان على روما لاعبه البلجيكي و25 مليون يورو إضافية من أجل الحصول على زانيولو، لكن إدارة روما رفضت العرض، وأكدت تمسكها بالنجم الصاعد للفريق.

من جهة أخرى، أكدت “لاغازيتا” أن المهاجم الدولي الكرواتي، أنتي ريبيتش، من بين الأسماء التي ستغادر ميلان في الميركاتو المقبل، مع الوصول المتوقع للمهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي، في صفقة انتقال حر قادماً من ليفربول الإنجليزي، أما الاسم الثالث الذي وضعته إدارة ميلان على قائمة المغادرين للنادي فهو الظهير الأيسر الدولي السنغالي، فودي بالو توري، الذي انضم للنادي الموسم الماضي، لكنه فشل في إثبات قدراته مع النادي اللومباردي.

ولم تذكر الصحيفة أيّ مستجدات بخصوص مستقبل النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الذي ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2024، ما يؤكد أنه من الأسماء “الممنوعة” من مغادرة النادي خاصة مع الرحيل المرتقب لوسط الميدان الدولي الإيفواري فرانك كيسي الذي ينتهي عقده نهاية جوان الحالي، ومن المتوقع أن ينضم لنادي برشلونة الإسباني.