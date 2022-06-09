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رياضة

إدارة نادي وست هام تُحدّد سعر بيع بن رحمة

علي بهلولي
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إدارة نادي وست هام تُحدّد سعر بيع بن رحمة

حدّدت إدارة نادي وست هام الإنجليزي سعر بيع لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (26 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتشترط إدارة نادي “المطارق” استلام مبلغ لا يقلّ عن 12 مليون جنيه استرليني (نحو 14 مليون أورو)، لِتسريح بن رحمة هذه الصائفة. كما ذكره الموقع الإنجليزي “كلاريت آند هيو”، الخميس.

وظلّ سعيد بن رحمة لِفترة طويلة في “خلافات” داخلية مع مدربه ديفيد مويس، الذي يرغب بِشدّة هذه الصائفة في بيع مهاجمه الجزائري.

وكان التقني الأسكتلندي قد صرّح في تاريخ سابق للصحافة البريطانية، بِأنه لم يطلب من إدارة نادي وست هام انتداب بن رحمة في خريف 2020. وأن قرار جلبه اتّخذه المدير الرياضي للفريق.

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