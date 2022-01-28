إدارة وفاق سطيف تشكو “الظلم التحكيمي”

استنكرت إدارة وفاق سطيف ما وصفته بالظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وقالت إدارة “النسر السطايفي في بيان” لها على الصفحة الرسمية للفريق: ” تستنكر إدارة وفاق سطيف الظلم التحكيمي..خاصة ما حدث في لقاءي الفريق أمام نصر حسين داي وشبيبة الساورة”.

وأضافت إدارة الوفاق: “حرم الطاقم التحكيمي الوفاق من الفوز في مباراة النصرية، بعد إلغائه لهدف صحيح، كما لم يعلن عن ركلة جزاء صحيحة..وتواصل الظلم التحكيمي في مباراة الساورة بإعلان الحكم عن ركلة جزاء خيالية للمنافس، عادل بفضلها النتيجة..بالإضافة إلى الإعلان عن وضعيات تسلل وهمية..”

وأكدت إدارة الوفاق في الأخير أنها قامت برفع شكوى رسمية مع تقرير مفصل، بخصوص ما حدث في المبارتين، على مستوى لجنة التحكيم.

كما طالبت إدارة النسر السطايفي لجنة التحكيم بتحمل مسؤولياتها، ووضع حد لـ”الظلم التحكيمي” الذي يتعرض له النادي.