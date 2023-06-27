إدارة وفاق سطيف تصدر بيانا حول الميركاتو الصيفي

أصدرت إدارة وفاق سطيف بيانا نفت من خلاله الأخبار المتداولة حول الإستقدامات، وأكدت أن الفريق يحضر للموسم المقبل وفق خارطة طريق مدروسة.

وقالت إدارة الوفاق: “تعلم إدارة نادي وفاق سطيف أنها شرعت في التحضير للموسم الرياضي المقبل، 2023/ 2024، حيث باشرت الترتيبات اللازمة، وفق خارطة طريق مدروسة بدقة”.

وأضافت: ” كما تؤكد إدارة نادي زفاق سطيف أن أسماء المدربين واللاعبين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة”.

ودعت إدارة الوفاق الأنصار إلى عدم الإنسياق وراء الإشاعات ومتابعة أخبار الفريق عبر الصفحة الرسمية للنادي.